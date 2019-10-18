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«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Дениса Казанского на игру КХЛ

«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Дениса Казанского на игру КХЛ
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».

Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.39.

«Автомобилист» и «Авангард» играют между собой в Екатеринбурге. У «Автомобилиста» серия из трёх поражений подряд, а у «Авангарда», наоборот, три победы подряд.

Надо вспомнить, как эти команды играют между собой, когда дело касается Екатеринбурга. Там побеждали в трёх матчах подряд хозяева. Я думаю, что в этой игре нас ждёт очень упорный хоккей, потому что команды находятся друг от друга недалеко в турнирной таблице, и четвёртое поражение кряду для «Автомобилиста» будет большим ударом. Команде надо наладить игру в обороне, с чем Мартемьянов, я уверен, справится. Если не брать матч с московским «Динамо», где у динамовцев летело абсолютно всё, то последние игры были низовыми. То же самое в какой-то степени касается и «Авангарда».

Я жду упорной игры, думаю, что здесь будет не так много заброшенных шайб. В трёх последних очных матчах команды забрасывали не более пяти шайб. Я думаю, что здесь будет примерно такая же ситуация, поэтому я бы сыграл тотал меньше 5,5», — сказал Казанский.

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У “Автомобилиста” всего две победы в 10 последних матчах и седьмая строчка на Востоке.
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