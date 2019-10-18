Сеппи — Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на 1/4 финала Кубка Кремля

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андреас Сеппи — Карен Хачанов в четвертьфинале Кубка Кремля, который проходит в Москве.



Ставка: победа Хачанова в двух сетах за 1.79.



«Заставил Карен Хачанов понервничать своих болельщиков в матче второго круга с Филиппом Кольшрайбером. Кучу матчболов ему пришлось отыгрывать, в том числе и на подаче соперника. Хорошо, конечно, что так всё закончилось. И не зря Карен благодарил болельщиков за то, что они его вытащили. Без них он наверняка бы не смог продержаться.



Но всё-таки такие мучения в матче с Кольшрайбером, которому исполнилось вчера 36 лет, — это перебор. Это говорит о не лучшем состоянии Хачанова. К сожалению, его форма сейчас далека от идеала. Но будем надеяться, что в ходе турнира он разойдётся, наберёт кондиции. Хочется на это надеяться.



Играть предстоит с Андреасом Сеппи, чья карьера, в общем-то, также миновала свой пик. Так же, как и у Кольшрайбера. Мало хороших результатов у Сеппи. Но здесь два круга прошёл. Важно Карену — не допускать очень большого количества ошибок. Если это получится, он обыграет Андреаса легко. Итальянец мяч толкает, держит в игре, ничего особенного в его теннисе нет. Кольшрайбер, на мой взгляд, даже опаснее был. Так что жду победы Хачанова в двух партиях», — сказала Чакветадзе.



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