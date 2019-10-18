«Автомобилист» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Авангард».



Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.25.



«Думаю, в этом матче будет сражение сумасшедшее. Они же в одной группе играют. «Автомобилист», наверное, будет доказывать, будет просто из кожи лезть вон, чтобы выиграть этот матч в основное время и в одну шайбу. Скорее всего, это ему удастся сделать, просто «Автомобилисту» и деваться-то некуда. У них нет таких громких результатов, побед над всеми своими соперниками, но им нужна эта встреча как воздух, чтобы почувствовать свою игру.



Последние три матча ребята проиграли, им просто надо почувствовать свой хоккей, который они могут показывать. Вот поэтому будут делать просто невероятное, из кожи вон лезть. «Авангард» позволит им это сделать, по крайней мере мне так кажется. Ну, может быть, и не позволит, но просто у «Автомобилиста» принципиаловка на эту встречу, им надо вылезать после поражения. Просто надо психологию менять, и всё. Если подопечные Мартемьянова изменят психологию, выполнят все установки тренера, то с лёгкостью выиграют эту битву за очки», — сказал Кожевников.

«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Хартли наберёт очки в Екатеринбурге У “Автомобилиста” всего две победы в 10 последних матчах и седьмая строчка на Востоке.