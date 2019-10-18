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«Ахмат» – «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на встречу РПЛ

«Ахмат» – «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на встречу РПЛ
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Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Ахмат» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.05.

«У «Ахмата» новый тренер, но я не думаю, что с приходом Шалимова что-то сильно изменится. Футболисты остались те же. Да, первую игру с новым тренером «Ахмат» выиграл, но устоять перед «Локомотивом» будет очень сложно.

«Локомотив» — крепкая и уверенная в себе команда. Игра у него поставлена лучше, чем у «Ахмата». Тем более сейчас после матчей сборных игроки отдохнут. Поэтому я думаю, что здесь нас ждёт чистая победа «Локомотива». Московская команда в чемпионате России будет как минимум бороться за Лигу чемпионов, но основная цель, конечно же, золото РПЛ.

Думаю, что матч будет нерезультативный, потому что «Ахмат» и «Локомотив» забивают в принципе немного. Скорее всего, это будет минимальная победа «Локомотива». В Грозном хорошее большое поле, и оно хорошо подходит для игры «Локомотива». Баринов и Смолов не смогут принять участие в матче. И, на мой взгляд, это потеря для «Локомотива». Но там вроде Миранчук поправился, который может сыграть на месте Смолова. Баринов, конечно, потеря посерьёзнее, но есть Крыховяк, который может один сыграть на этой позиции. Но в целом, думаю, ничего страшного для «Локомотива». Сёмин что-нибудь придумает», — сказал Радимов.

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