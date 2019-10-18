«Гранада» – «Осасуна»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Гранада» – «Осасуна».
Ставка: ничья за 2.95.
«Гранада» была одной из главных сенсаций старта сезона в Ла Лиге, и даже после поражения в последнем туре от «Реала» команда находится на четвёртой строчке в таблице. Можно сказать, что действовал эффект неожиданности – клубы Примеры не знали, что собой представляет дерзкий новичок, и не могли подобрать к нему ключи.
Но сейчас прошло уже восемь туров, и этот эффект проходит: все уже увидели, как играет «Гранада», и теперь ей придётся гораздо сложнее. «Осасуна» – как раз та команда, которая может доставить ей большие проблемы. Это очень неприятный соперник для любого клуба, с крепкой обороной, хоть и не слишком сильной атакой. «Осасуна» в восьми матчах забила семь мячей и пропустила тоже семь. Она вполне способна засушить игру и не дать «Гранаде» выиграть.
Поэтому, несмотря на то что фаворитом считается «Гранада», я бы поставил на ничью. А если вам хочется рискнуть ещё сильнее, можно поставить на 0:0. В матче наверняка будет мало голов, так как «Осасуна» сильна в обороне, но не слишком сильна в атаке», — сказал Гратакос.
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