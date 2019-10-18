«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 3.95.



«В «собачьем» матче с аббревиатурой «Ав-Ав» будут бороться с другом два взаимоисключающих тренда. Согласно первому, у «Автомобилиста» сейчас налицо (и на лице) трёхматчевая серия из сплошных поражений. То есть пологое снижение перешло в затяжное пике и вот-вот превратится в штопор. А у «Авангарда» точно такая же серия, но с противоположным знаком. То есть у балашихинских омичей всё настолько в порядке, что в прошлом туре они спокойно придушили целый СКА. А это вам, как говорил один киногерой, «не лобио кушать».



Согласно второму тренду, в «междусобойчиках» этих самых соперников три последних года побеждают исключительно хозяева. Хотя соперники играют в одной конференции, но находятся они в разных дивизионах, поэтому встречаются друг с другом всего-то по паре раз за сезон (а в плей-офф так и вообще никогда). Поэтому вторая тенденция продолжается уже пять матчей, и все они – официальные, регулярного чемпионата КХЛ. А грядущий матч у нас, между прочим, в Екатеринбурге.



Какой из двух этих трендов возьмёт верх, мы и узнаем в пятницу. По моему скромному убеждению, главенствующим станет принцип: «Умерла так умерла». И если уж «Автомобилист» посыпался, то это всерьёз и надолго. А значит, омские балашихинцы победят, сделают это в основное время и с приятным преимуществом в две-три шайбы», — полагает Лебедев.

«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Хартли наберёт очки в Екатеринбурге У “Автомобилиста” всего две победы в 10 последних матчах и седьмая строчка на Востоке.