«Сочи» – «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Сибирь».



Ставка: победа «Сочи» за 2.25.



«Для «Сочи» это домашний матч. И я думаю, что они должны уже одержать победу и прервать свою серию поражений. Недавно они сменили тренера, и мне кажется, что играть они станут чуть-чуть по-другому. Они приложат максимум усилий, чтобы выиграть этот матч. Очень часто после смены главного тренера команда несколько игр проводит лучше, чем она играла до этого. Игроки больше прислушиваются к тренеру, понимают его тактику и успешно её реализовывают на льду.



Я не сторонник отставки тренеров, которые происходят в первые два месяца регулярного сезона. В КХЛ до этого произошло ещё несколько изменений на посту главного тренера, хотя не прошло ещё и половины регулярного сезона. Может так произойти, что команда неудачно сыграет два-три матча, например, из-за травм. Или в каких-то матчах неудачно сыграет бригада большинства, вратарь не выручит в нескольких эпизодах… И после этого меняется тренер. Возможно, отставка случилась не потому, что команда играла плохо, а в основном из-за положения команды в таблице: когда команда идёт внизу, то сразу происходит смена тренера.



В домашней игре против «Сибири», я думаю, «Сочи» выиграет. Конечно, «Сибирь» показывает хорошие результаты, в прошлом матче одержали победу над московским «Спартаком». Но они уже взяли свои очки в этой выездной серии, поэтому немного расслабятся. И «Сочи» это использует», — сказал Вуйтек.



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