Гвоздик — Бетербиев: прогноз Александра Беленького на бой

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на бой Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) — Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) в полутяжёлом весе, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC.



Ставка: победа Гвоздика за 1.75.



«Знаете, это тот самый случай, когда предсказание этого результата зависит от того, когда вы спросили. Спросили бы вы меня два часа назад, я бы, наверное, сказал не то же самое, что сейчас. Но так как меня спрашивают сейчас, то я скажу, что победит Гвоздик. Как победит, не могу сказать. Понятно, что не в начальных раундах. По очкам или нокаутом? Скорее всего, по очкам.



Мне кажется, что бой будет носить обоюдоострый характер. Бетербиев будет всё время опасен, но мне кажется, что свой нокаутирующий удар он так и не нанесёт. Гвоздик тоже известен как бьющий человек. Стивенсона мы помним, а вот он сам себя с трудом сейчас помнит. Если помните, то после боя свалился в кому, насколько я знаю, он сейчас ещё не полностью пришёл в себя. Сила удара у Гвоздика есть. Мне кажется, что победит Гвоздик», — сказал Беленький.



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