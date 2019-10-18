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Гвоздик — Бетербиев: прогноз Александра Красюка на бой за звание чемпиона мира

Гвоздик — Бетербиев: прогноз Александра Красюка на бой за звание чемпиона мира
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Менеджер украинского боксёра Александра Усика Александр Красюк дал прогноз на объединительный бой за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF между украинцем Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым из России.

Ставка: победа Гвоздика по очкам за 3.95.

«Артур обладает сумасшедшим ударом, он одним ударом может решить все вопросы в бою. Даже проигрывая по очкам, он способен одним ударом закрыть вопрос. Мой прогноз в сторону Гвоздика. Ожидаю, что бой продлится все 12 раундов. Бой Гвоздика со Стивенсоном показал, что у Саши не всё хорошо с защитой. Сейчас стоит вопрос, насколько он хорошо поработает над ошибками, чтобы не пропустить тот самый убивающий удар и отработать на дистанции, как необходимо для его уровня.

В любом случае надо добиваться победы, пусть даже не очень зрелищной. Мой прогноз, что Гвоздик победит по очкам. Но для этого следует придерживаться плана тренера», — сказал Гвоздик.

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