Гвоздик — Бетербиев: прогноз Александра Красюка на бой за звание чемпиона мира

Менеджер украинского боксёра Александра Усика Александр Красюк дал прогноз на объединительный бой за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF между украинцем Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым из России.



Ставка: победа Гвоздика по очкам за 3.95.



«Артур обладает сумасшедшим ударом, он одним ударом может решить все вопросы в бою. Даже проигрывая по очкам, он способен одним ударом закрыть вопрос. Мой прогноз в сторону Гвоздика. Ожидаю, что бой продлится все 12 раундов. Бой Гвоздика со Стивенсоном показал, что у Саши не всё хорошо с защитой. Сейчас стоит вопрос, насколько он хорошо поработает над ошибками, чтобы не пропустить тот самый убивающий удар и отработать на дистанции, как необходимо для его уровня.



В любом случае надо добиваться победы, пусть даже не очень зрелищной. Мой прогноз, что Гвоздик победит по очкам. Но для этого следует придерживаться плана тренера», — сказал Гвоздик.