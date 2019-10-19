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«Тамбов» — «Урал». Платная прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Тамбов» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

«Тамбов» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Урал» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: «Урал» победит за 2.80.

«Статистика гласит, что в матчах с участием «Урала» забивается больше трех мячей. И уральцы из раза в раз эту статистику укрепляют. Упрямо очень этому следуют. Но таков стиль тренера Парфёнова, хоть он и был защитником во время игроцкой карьеры. Кстати, и Романцев был защитником, а счастье искал в атаке во время тренерской работы.

Да, много забивает «Урал», но много очень пропускает. Очень. И «Тамбов» в этой встрече, мне кажется, может рассчитывать на забитый мяч. Хотя до сих пор не очень понятно, в какой футбол играет «Тамбов». С «Уралом» все более понятно. Да, не всё здорово в обороне, но почти в любом матче команда забивает. И, на мой взгляд, по классу исполнителей «Урал» интереснее. Опыта заметно больше. В матчах с командами примерно такого же уровня это проявляется. На мой взгляд, нужно ставить на победу «Урала». У «Тамбова», кстати, всё ещё существует проблема, что играют не на своём поле. Это лишает некоторых шансов».

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