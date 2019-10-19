«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Лацио» — «Аталанта».
Ставка: результативная ничья за 4.18.
«Аталанта» достойно играет в чемпионате Италии, но ужасно в Лиге чемпионов. У «Лацио», мне кажется, такое время, когда команда стоит на месте, застряла и не идёт вперёд.
В этом матче, я думаю, нас ждёт весёлый футбол со стороны «Аталанты», которая по-другому играть просто не умеет. Ну а «Лацио» должен преобразиться перед собственными болельщиками.
Думаю, что голы в этом матче будут, но отдать кому-то предпочтение не могу. Моя ставка — результативная ничья с очень вкусным коэффициентом 4,18».
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