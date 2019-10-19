Когда играют «Зенит» и «Ростов», где смотреть и какой прогноз на матч

Сегодня, 19 октября, на стадионе «Газпром Арена» в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» сразится с «Ростовом». Встреча начнётся в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер».



Прогноз «Чемпионата»: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 за 1.74.



Если в прошлом сезоне «Ростов» напоминал унылый автобус с пятью защитниками, то в нынешнем розыгрыше РПЛ коллектив Валерия Карпина уступает лишь «Краснодару» по количеству забитых мячей. Тот же Шомуродов делит с Соболевым первую строчку в гонке бомбардиров. У болельщиков жёлто-синих хватает поводов для оптимизма, но есть и проблемы.

«Ростов» не пропустил лишь в двух матчах внутреннего первенства, а на выезде оборона жёлто-синих выглядит совсем неубедительно. Учитывая фантастическую форму Дзюбы и Азмуна, за коэффициент 1.74 мы возьмём индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5. В гостях у коллектива Валерия Карпина следующие результаты: 3:2 — с «Арсеналом», 2:2 — с «Уралом», 0:2 — с «Уфой», 2:1 — с «Локомотивом», 1:2 — с «Тамбовом» и 3:1— с ЦСКА.

С грандами жёлто-синие сыграли лучше, чем с середняками и аутсайдерами, но подобная тенденция с высокой вероятностью прервётся в Санкт-Петербурге. «Зенит» с солидным отрывом лучшая команда лиги по пропущенным мячам, и подловить сине-бело-голубых на контратаках практически нереально.



Коллективу Валерия Карпина придётся раскрываться, чем способен воспользоваться «Зенит». «Ростов» точно не станет прижиматься, ведь в распоряжении Сергея Семака достаточно инструментов для взлома эшелонированной обороны. Гости могут зацепиться за ничью или даже победить, но сине-бело-голубые не оставят вратаря соперника без работы.