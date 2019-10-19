«Спартак» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.95.



«Новый тренер у «Спартака» — Тедеско. Значит, «Спартак» становится еще большей загадкой. И так не знал, чего ждать от команды в каждом следующем матче. Сейчас и подавно. Всё может у Тедеско повернуться и в одну сторону, и в другую.

Это первый матч, эмоции у всех должны быть. Велики шансы, что «Спартак» сыграет хорошо, по крайней мере эмоционально, и выиграет. К тому же команда должна перестроиться. Тедеско говорил, что возможен вариант на переход в три центральных защитника, особенно если Жиго будет готов. Но Тедеско сказал, что и в два защитника жизнеспособный вариант. Но интересно было бы посмотреть на игру с тремя центральными.

Есть Джикия, Жиго и Кутепов. Это интересно. Вопрос только, что будет, если кто-то из них сломается. Ну и вопрос с флангами остаётся. Слева — Айртон, но он сейчас не совсем здорово. Справа — Ещенко и Рассказов. Не знаю, кто понравится Тедеско.

Если говорить о «Рубине», команда хорошо начала чемпионат, потом была длинная серия неудач. Но команда Шаронова прервала её перед перерывом. Посмотрим, что было наработано за время паузы.

Думал, поставить на «Спартак», но коэффициент низковат. При этом не уверен, что победа будет доминирующей. Так что возьму альтернативную ставку — «2-3 гола в матче». Не удивлюсь, если будет 1:1, но и 3:0 вполне может быть».



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