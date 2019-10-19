«Зенит» – «Ростов»: прогноз Романа Нагучева на матч 13-го тура РПЛ в Петербурге

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ростов» в 13-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: гол Дзюбы за 2.40, тотал больше 3 мяча за 2.50.
«Это битва за Лигу чемпионов. Можно было бы сказать, что будет низовой матч на примере игры в первом круге прошлого сезона. Тогда «Зенит» еще до конца не собрался, а «Ростов» играл вообще в пять защитников и мало результативных матчей провел, но этот чемпионат является исключением. Мне кажется, в этой встрече как раз будет совсем другая история. Обе команды в этом розыгрыше забивают довольно много. В их составах есть бомбардиры: в одном случае — Сердар Азмун, в другом — Элдор Шомуродов. Притом не до конца сформирована по-настоящему надежная оборона.
Тотал больше три гола — мне кажется вполне адекватной ставкой. Также практически уверен, что кто-то из пары Шомуродов — Азмун точно забьет. Есть и другая занятная статистика, которая говорит в пользу третьего нападающего — Артема Дзюбы. У него есть такое качество — забивать бывшим командам. Думаю, можно поставить на то, что Дзюба забьет».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 19 октября 2019
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:00
- 18 октября 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:00
- 17 октября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00