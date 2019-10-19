«Зенит» – «Ростов»: прогноз Романа Нагучева на матч 13-го тура РПЛ в Петербурге

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ростов» в 13-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: гол Дзюбы за 2.40, тотал больше 3 мяча за 2.50.



«Это битва за Лигу чемпионов. Можно было бы сказать, что будет низовой матч на примере игры в первом круге прошлого сезона. Тогда «Зенит» еще до конца не собрался, а «Ростов» играл вообще в пять защитников и мало результативных матчей провел, но этот чемпионат является исключением. Мне кажется, в этой встрече как раз будет совсем другая история. Обе команды в этом розыгрыше забивают довольно много. В их составах есть бомбардиры: в одном случае — Сердар Азмун, в другом — Элдор Шомуродов. Притом не до конца сформирована по-настоящему надежная оборона.

Тотал больше три гола — мне кажется вполне адекватной ставкой. Также практически уверен, что кто-то из пары Шомуродов — Азмун точно забьет. Есть и другая занятная статистика, которая говорит в пользу третьего нападающего — Артема Дзюбы. У него есть такое качество — забивать бывшим командам. Думаю, можно поставить на то, что Дзюба забьет».



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