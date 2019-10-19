«Зенит» – «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 13-го тура чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» 19 октября.



Ставка: победа «Зенита» за 1.60, победа «Зенита» во втором тайме за 1.95, ТБ (2,5) за 1.90.



«Ростов» — серьёзная команда, так просто не разобьёшь. Но отдал бы преимущество «Зениту» по одной причине: после матчей сборной игроки приезжают в клубы и выступают с большим желанием. А в «Зените» играют не только ребята из сборной России, но и из других стран. И вот когда они собираются вместе, они еще не устали друг от друга, от тренировок, от тренера, поэтому настроение у команды должно быть очень хорошим. Тем более «Зенит» играет на своем поле.

При этом голы будут забиваться. У «Ростова» есть Шомуродов, он много забивает, есть кому отдавать пас. Да и команда очень сплочённая и выстроенная у Карпина. Но «Зенит» за счёт своего поля, своих болельщиков победит. Игра будет очень и очень хорошая. Мои ставки: победа Зенита, победа Зенита во втором тайме и ТБ 2,5».



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