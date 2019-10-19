«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Многое зависит от этого матча. Команда Валерия Карпина в этом сезоне много забивает, немало пропускает, но «Ростов» забил больше, чем «Зенит». «Зенит» в свою очередь менее всех пропустил. «Ростов» в матче с ЦСКА показал, что очень хорошо умеет управлять игрой в ходе встречи. Карпин хорошо подбирает состав и тактику под конкретного соперника. Может быть, Карпин конкретно кого-то мотивирует, как было с Байрамяном, мол, если не забьет два мяча в четырех встречах, придётся сбрить шевелюру. Он взял и сделал дубль в матче с ЦСКА и был близок к хет-трику.
В отличной форме Шомуродов: и за клуб много забивает, и за сборную. Поэтому сложно сдержать атаку «Ростова», где есть еще Еременко, Попов, Ионов. Они хорошо взаимодействуют. Есть Норман, который сделал голевую передачу в последнем матче сборной Румынии.
«Зенит» отлично понимает, что с таким «Ростовом» раскрываться нельзя. «Зенит» будет упрощать игру, набрасывая мяч на Дзюбу, а уже из глубины будет поддержка. Оздоев, как видно и по матчам сборной, находится в хорошем состоянии. У «Зенита» большая обойма игроков, способная разнообразить атаку. Плюс стандарты — мощное оружие «Зенита», в Екатеринбурге они сразу же смогли забить после углового.
Веду к тому, что, скорее всего, после матчей сборных должна быть тягучая игра. Команды будут присматриваться друг к другу, но фактор гола будет иметь определяющую роль. Кто забьет первым, тому и легче будет дышать в матче. «Ростов», если первым пропускает, перевернуть ситуацию в свою пользу будет сложно. Если первым забьёт, то все карты и козыри будут на руках у Карпина.
Должны быть голы на арене Санкт-Петербурга, причём и в те и в другие ворота. Вариант «обе забьют». Коэффициент предлагается очень хороший. Мне кажется, команды должны порадовать».
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