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«Зенит» — «Ростов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Одна из центральных встреч осенней части чемпионата, если учесть, как играет «Ростов», что находится наверху и борется не просто за еврокубки, а конкретно за Лигу чемпионов. Матч получает определённый статус.

Всегда тяжело делать прогнозы после паузы на сборные, потому что футболисты команд находятся в разном состоянии. Но отмечу, что «Зенит» захочет подтвердить статус фаворита чемпионата. А «Ростов», мне кажется, должен еще раз всех убедить, что команда действительно способна на многое.

Не думаю, что игра будет аккуратной и осторожной — еще не та стадия чемпионата. Сделаю ставку «обе забьют» за 1,91».

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