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«Зенит» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура РПЛ в Петербурге

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура РПЛ в Петербурге
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: гол Шомуродова за 3.16.

«Не хочу ходить вокруг да около. Мне нравится «Ростов»: команда играющая, есть несколько лидеров высокого уровня. Нельзя не говорить о работе Карпина. Она заслуживает лучших оценок. Команда очень сильно изменилась в этом сезоне, стала зрелищной. Но раньше «Ростов» был опасен для всех дома, а сейчас, как видели по матчам с «Локомотивом» и ЦСКА, его нужно воспринимать всерьёз и в выездных встречах.

«Зенит» дома, конечно, будет играть на победу. Но у петербуржцев проблема: многие футболисты только-только из сборных вернулись, не будет должного уровня сыгранности. Ну и, конечно, «Зенит» будет играть на победу, где-то рисковать, раскрываться, и у «Ростова» будут шансы в контратаках.

Но на результат ставить бы не стал. Есть чуйка, что снова забьет Шомуродов. Не сказал бы, что оборона «Зенита» так уж сильна. Шомуродов — мощный, может продавить любого, включая Ракицкого и Ивановича. Недаром к нему сейчас такой большой интерес. Так что беру гол Шомуродова. А результат тут может быть абсолютно любым».

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