«Зенит» — «Ростов»: прогноз Юрия Розанова на матч Российской Премьер-Лиги
Футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Ростов».
Ставка: 2-3 гола в матче за 1.95, победа «Зенита» с разницей в один мяч за 3.45.
«У «Ростова» тактически задача весьма простая, к тому же заученная командой наизусть. «Зениту» вряд ли будет просто с таким соперником, особенно сначала. Вопрос в том, хватит ли сине-бело-голубым «ног» на все 90 минут. С ЦСКА в прошлом туре хватило. Но «Зенит» всё же помощнее будет, мне кажется. Наверное, имеет смысл попробовать сыграть победу «Зенита» ровно в один мяч. Думаю, в конце концов хозяева пробьют оборону «Ростова» и возьмут три очка».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 19 октября 2019
-
18:10
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:20
-
14:18
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:00
- 18 октября 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
Партнерский контент