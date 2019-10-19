«Зенит» — «Ростов»: прогноз Юрия Розанова на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Ростов».



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.95, победа «Зенита» с разницей в один мяч за 3.45.



«У «Ростова» тактически задача весьма простая, к тому же заученная командой наизусть. «Зениту» вряд ли будет просто с таким соперником, особенно сначала. Вопрос в том, хватит ли сине-бело-голубым «ног» на все 90 минут. С ЦСКА в прошлом туре хватило. Но «Зенит» всё же помощнее будет, мне кажется. Наверное, имеет смысл попробовать сыграть победу «Зенита» ровно в один мяч. Думаю, в конце концов хозяева пробьют оборону «Ростова» и возьмут три очка».



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