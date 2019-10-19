«Ювентус» — «Болонья»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Болонья».
Ставка: «Ювентус» победит и тотал больше 2,5 мяча за 1.85.
«Последние матчи «Ювентуса» — в Лиге чемпионов и Серии А, с «Байером» и «Интером», — показали, что команда меняется в лучшую сторону: обе победы получились классными. «Старая синьора» сейчас представляет собой угрозу для любого соперника.
«Болонья» же сильно переживает события, связанные со здоровьем тренера, Синиши Михайловича. Команда по-прежнему бьётся за тренера, за его настроение.
Но «Ювентус» в этом матче — фаворит. Поставлю на его победу через тотал больше 2,5 гола за 1,85».
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