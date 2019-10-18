Крис Вайдман — Доминик Рейес: прогноз Романа Мазурова на UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC on ESPN 6 Крис Вайдман (США) — Доминик Рейес (США), который состоится 19 ноября.



Ставка: досрочная победа Рейеса за 2.00.



«Крис Вайдман вписал себя в историю MMA тем, что закончил эру великого, ужасного, неподражаемого Андерсона Силвы. Вайдман пригвоздил Паука, причём дважды. Правда, после этого Крис получил от Люка Рокхолда. Но дальше были вполне достойные господа. Такие как Жакарэ, Йоэль Ромеро. И уже после этого Крис Вайдман решил толстеть, чтобы пойти в вес 93. И вот как раз сейчас у него будет дебют в этом весе.



Доминик Рейес идёт на серии из пяти побед в рамках UFC и считается одним из самых горячих проспектов. Правда, последняя победа над Волканом Оздемиром воспринимается многими неоднозначно. Но она есть.

Здесь будет разница в габаритах, так как Вайдман всё-таки боец средней весовой категории. Посмотрим, как ему дастся этот переход. Рейес же природный полутяж, и здесь у него будет превосходство. В последние время Вайдман проводит поединки так, что падает практически от каждого прикосновения соперников к его челюсти. И здесь очень может быть, что произойдёт примерно то же самое. По статистике, в стойке преимущество на стороне Рейеса, который больше попадает, меньше пропускает.

Но у Вайдмана может быть небольшое преимущество в борьбе, если, конечно, до неё дойдёт. Тем более Рейес моложе своего оппонента. Он непробитый. И по функционалу у него наверняка тоже будет перевес. Для Криса этот бой, по сути, последний шанс доказать, что есть ещё порох в пороховницах. Поэтому надо рвать жилы, но получится ли? Я в этом сомневаюсь. Так что в данном противостоянии я считаю фаворитом Доминика Рейеса. Я уверен, что он одержит победу, и, как мне кажется, досрочную».