«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.25.



«Сегодня нас беспокоит матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Как гласит народная мудрость, если беспокоит – не чеши, но такова уж наша работа — расчёсывать всё подряд, залезая в самые потаённые уголки. А уж в главном «зелёном дерби» КХЛ таких уголков — хоть пруд пруди.

Начнем с того, что статистика личных встреч нам ничем помочь не сможет. После десяти лет взаимного лупцевания счёт в серии практически равный, а если оставить только официальные матчи, так и вообще равный. А вот индивидуальные достижения соперников в нынешнем сезоне разнятся, притом значительно. На них мы и остановимся.

У «Ак Барса» с индивидуальными достижения всё в порядке: три поражения в 19 матчах с начала сезона. Два из них — в самом начале, совсем недавно — от ЦСКА, и ещё одно — в Новосибирске, которое вполне можно отнести к разряду «бес попутал». Или сибирякам кровь из носу надо было что-то объяснить своему бывшему тренеру. В общем, с кем не бывает.

У «Салавата» все гораздо скромнее. Поражений уже восемь, причем три из них — в пяти последних матчах, и нельзя сказать, что соперники уфимцев были уж совсем несъедобными. То есть налицо игровые проблемы, причём достаточно серьёзные, что для «Ак Барса» просто бальзам на сердце. Ведь он у нас вырисовывается к отчетному матчу крепким фаворитом.

Отсюда и пляшем. «Ак Барс» в Уфе победит, но лёгкой прогулки не будет, поскольку у «зелёных человечков» практически все «междусобойчики» — на разрыв аорты. Будет что-то вроде 3:2 или 4:2 в пользу «больших татар», но строго в основное время. Потому что за его пределы казанцы в этом сезоне ещё не заезжали. Что по этому поводу говорит «Фонбет»? Золотых гор не обещает, но кое-что там есть».