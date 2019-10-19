«Спартак» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» — «Рубин».



Ставка: победа «Спартака» за 1.70, победа «Спартака» во втором тайме за 1.95, «Рубин» не забьет за 1.80.



«Рубин» выдал очень хороший старт чемпионата, начал больше играть в атаке, раскрепостился. У них стало получаться, они забивали. Но потом наступил провал, когда ничего не получалось.

Теперь по «Спартаку». При смене тренера игроки стараются показать себя перед ним. Уверен, Шюррле будет играть. Не знаю, по какой причине он не выступал раньше. А тренер Тедеско постарается довести до игроков, что главное — не пропустить гол. А забивать есть кому. Правда, в последнее время они мало что забивали. Конечно, в основе будет стоять дисциплина, а это для «Спартака» очень много значит. Думаю, «Спартак» победит. Ставлю на победу «Спартака», его успех во втором тайме, а «Рубин» не забьет».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».