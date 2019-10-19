«Спартак» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча за 1.80.



«Напротив «Спартака» соперник, с которым можно играть, хотя у «Спартака» проблем выше крыши. Не будет и капитана, Георгия Джикии, который удалился в матче с «Краснодаром». Фрагментами «Спартак» понравился в матче с «Краснодаром»: команда действовала эмоционально, интересно и могла рассчитывать больше, чем на один гол.

У «Рубина» проблемы с организацией. Флёр, который был в самом начале, когда «Рубин» расхваливали налево и направо, растворился. Сейчас «Рубин» с трудом выкарабкивается. В последнем туре одержали долгожданную победу в матче с «Тамбовом» — 2:1. Но у «Рубина» практически ничего не получалось впереди. Если бы не Дюпин и не удача, отвернувшаяся от «Тамбова», «Рубин» бы не выиграл.

«Рубин» в последних матчах достаточно много пропускал. Думаю, и от «Спартака» казанцы пропустят. Эмоциональный фон и желание показать себя новому тренеру, реабилитироваться перед болельщиками (все-таки пять поражений подряд) должны помочь «Спартаку» победить и забить минимум дважды.

Основной прогноз — «индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча» за 1,8. Но можно сыграть и «Спартак» с форой -1». Думаю, красно-белые выиграют первый матч с Тедеско».



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