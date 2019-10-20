«Удинезе» — «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Удинезе» — «Торино».



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.69.



«Понятно, что такие матчи сложно прогнозировать, потому что команды примерно равны. Да, «Торино» сейчас — более амбициозный проект, чем «Удинезе». У команды из Удине ужасные последние годы, она пока не может выбраться из ситуации, когда вынуждена каждый год перестраиваться и сыгрываться, а иногда и бороться за выживание.

«Торино» достаточно неплохо играет, хотя много эмоций команда потеряла из-за вылета из квалификации Лиги Европы. Но по-прежнему благодаря работе Мадзарри выглядит достаточно мощно.

Не сомневаюсь, что будет упорный матч и мало голов. И смело беру ставку на тотал меньше 2,5 гола».



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