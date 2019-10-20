«Севилья» – «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Севилья» – «Леванте».
Ставка: победа «Cевильи» с форой (-1,5) за 1.95.
«У «Севильи» после 8 матчей 3 поражения – многовато для топ-клуба. Но на самом деле два из этих поражений – от «Барселоны» и «Реала». И если оставить за скобками два этих матча, получается, что «Севилья» довольно уверенно идёт по сезону.
Конечно, это сложный клуб, где есть проблемы в управлении, но как команда «Севилья» сейчас сильна. И такого соперника, как «Леванте», в родных стенах должна побеждать уверенно.
«Леванте» — небогатый, но солидный клуб, сильно уступающий «Севильи» по составу, но благодаря слаженной командной игре, надёжной обороне и талантливой паре нападающих Сержио Леон – Хосе Луис Моралес эта команда закрепилась в середине таблицы. Впрочем, в гостях «Леванте» играет неважно – единственная победа одержана над идущим последним «Леганесом».
Так что я не жду проблем у «Севильи» в этом матче. Мой прогноз – победа в хозяев как минимум в два мяча».
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