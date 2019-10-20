«Арсенал» (Тула) — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Арсенал» (Тула) — «Сочи».



Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 1.55.



«От этой встречи всего можно ожидать. Предстоит игра на три результата. Команды неплохо играют, но у обоих некоторые проблемы с реализацией моментов. «Сочи» сейчас прибавляет по игре, но только в матче с самарскими «Крыльями Советов» они не смогли показать прогресс.

Можно сказать, «Сочи» не уступает по подбору игроков тульской команде, но у «Арсенала» тоже качественный состав. Всё-таки у «Сочи» в основном футболисты, которые не были игроками основного состава в прошлых клубах, но они хорошего уровня. Многие игроки пришли из «Зенита», где у них не было много практики.

«Арсенал» не побеждает в пяти последних матчах РПЛ, но, мне кажется, они должны выиграть. Думаю, «Арсенал» сейчас сильнее, чем «Сочи». Предпочтение отдаю «Арсеналу», но может быть и ничья».



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