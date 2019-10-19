«Зенит» — «Ростов»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.40.



«Зенит» пока не может выбиться в лидеры, хотя показывает весьма солидный футбол. Подопечные Сергея Семака занимают пока четвертое место. Однако повода для беспокойства у болельщиков питерского клуба нет: у лидера, «Локомотива», тоже 26 очков, клуб вырвался вперёд только за счёт дополнительных показателей.

«Ростов» продолжает приятно удивлять болельщиков. Не имея в составе звёзд, команда Валерия Карпина вышла на второе место. В последнем туре ростовчане в Москве довольно неожиданно обыграли ЦСКА. Победа со счётом 3:1 и позволила «трактористам» подняться столь высоко в таблице. И останавливаться на достигнутом они вряд ли станут.

Очевидно, что фаворитом сегодня является «Зенит» — у хозяев явное преимущество в классе, да и на своем поле чемпион России играет практически безошибочно.

Хозяев устроит только победа, поэтому есть смысл ждать от них активности в атаке, но и «Ростов» умеет качественно контратаковать. Высока вероятность увидеть сегодня голы в большом количестве».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.