«Мальорка» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич дал прогноз на матч 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Мальорка» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.80, гол Бензема за 2.03.



«На Балеарские острова отправляется лидер испанского чемпионата — мадридский «Реал». Он пока еще ни одного матча не проиграл, хотя 8 туров сыграно, в которых было пропущено 8 мячей. Но 16 мячей мадридцам удалось забить. Непросто «Реалу» даются матчи. Даже ведя — 3:0 с «Гранадой», пропустили два мяча, сами себе создали проблемы.

«Мальорку», которая находится в зоне вылета, «Реал» обыгрывать должен. Может быть, он это сделает не очень убедительно. Кадровые проблемы у «Реала». Возможно, будет отсутствовать Тони Кроос. Не сыграет Гарет Бэйл, проблемы у Луки Модрича. Но все равно у Зидана есть кому играть, кому забивать. Карим Бензема в отличной форме, забил уже шесть мячей в 8 турах, при этом с «Осасуной» он даже не выходил.

Можно поставить на гол Карима Бензема за 2,03. Можно даже комбо собрать: «Бензема забьет и «Реал» выиграет». Думаю, коэффициент будет неплохим. Ну или «Реал» с форой -1 за 1,8».



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