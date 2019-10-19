«Атлетико» — «Валенсия»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 19 октября, в матче девятого тура чемпионата Испании «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде встретится с «Валенсией».



«Валенсия» хоть и одержала наконец две победы подряд, но совсем не убедила. С минимальной победой в Бильбао откровенно повезло: хозяева создали предостаточно и даже попали в каркас ворот. А всё остальное вытащил Яспер Силлессен. С “Алавесом” (2:1) получилось увереннее, хотя нельзя не учитывать уровень соперника. Речь идёт о команде, находящейся у зоны вылета.

После увольнения Марселино “летучие мыши” стремительно теряют лицо. Сейчас это команда с нестабильной атакой (хороша в одном матче, слаба в другом) и посредственной защитой, а ведь прежде взломать позиционную оборону “Валенсии” было крайне сложно даже топ-клубам. АТМД любит противников с проблемной защитой, так что гостям будет тяжело.



Кроме того, впечатляет история противостояния. “Атлетико” выиграл у “Валенсии” четыре домашних матча подряд, в трёх из них забивая не меньше двух мячей. Две ставки напрашиваются: П1 за 1.70 и ИТБ 1,5 мяча “матрасников” за 1.90. Дальше всё зависит от вашего вкуса. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!