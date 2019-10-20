Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку
Ставки 0

Сегодня, 20 октября, на «ВТБ Арене» в матче 13-го тура РПЛ московское «Динамо» примет «Краснодар». Встреча начнётся в 19:00 мск.

По составу «Динамо» уступает ближайшему сопернику, но подбор исполнителей у бело-голубых более чем достойный по меркам РПЛ. Класса, мастерства и глубины у «Краснодара» хватает, однако при поставленной игре москвичи могут соперничать даже с грандами лиги. Впрочем, откуда взять стройность в рядах, когда новый постоянный тренер ещё не назначен, а предыдущий наставник так и не разобрался в возможностях приобретённых футболистов?

Эксперты выставляют практически равные коэффициенты на обе команды, что позволяет нам взять фору «0» на гостей за приличные 1.83. В данном случае мы берём дополнительную страховку, так как при ничейном исходе состоится возврат средств. Представить себе победу «Динамо» в теории можно, но на практике вероятность подобного развития событий мала.

Риск проигрыша по выбранной ставке минимален. У «Динамо» в нынешнем сезоне лишь две победы за 12 туров. Кого одолели бело-голубые? «Тамбов» и «Урал». «Краснодар» — это совершенно иной уровень как с точки зрения личностей, так и по командным взаимодействиям. «Быки» проиграли только в паре встреч в РПЛ. Даже статистически у хозяев мало шансов на успех. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Динамо» — «Краснодар». Прогноз: «быки» не позволят бело-голубым всплыть со дна
«Динамо» не может выиграть в РПЛ уже на протяжении пяти матчей. «Краснодар» наберёт очки в Москве.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019