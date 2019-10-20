«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют и ТБ 2,5 мяча за 2.11.
«У «Юнайтед» огромное количество проблем в составе, и после паузы на матчи сборных эти проблемы только усугубились, потому что сломался Давид де Хеа. К тому же не примет участия половина игроков стартового состава — это большая беда.
«Ливерпуль» в этом плане хорош: летит и вполне может добраться до рекорда — 18 побед подряд в АПЛ. Думаю, они до этой цифры дотянут, но, может быть, не в этой игре, потому как «Юнайтед» всегда играет вопреки. Сейчас всё складывается так, что «Ливерпуль» легко победит, но дело будет на «Олд Траффорд». Мы видели, как останавливаются большие победные серии — так было с «Арсеналом». Да, тогда «Юнайтед» был совсем другой, но и «Арсенал» летел.
«Ливерпуль» в обороне сейчас не слишком хорош. Если посмотрите на любой матч команды, то она уязвима, а «Юнайтед» на своем поле забил в четырех матчах из четырех. Отличная атака «Ливерпуля» и уверенность в атаке «МЮ» на своем поле — это обе забьют. Разумеется, тотал больше, потому что такие матчи не могут заканчиваться низовым результатом. Думаю, будет невероятно круто и интересно: тотал больше и обе забьют».
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