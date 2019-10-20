«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 20 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в центральном матче девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль». Встреча начнётся в 18:30 мск.



Букмекеры продолжают верить в коллектив Юргена Клоппа. Чистая победа «Ливерпуля» идёт за 1.73, заигрывать данный вариант крайне невыгодно. «Манчестер Юнайтед» испытывает множество проблем, но на родном стадионе «красные дьяволы» не могут безвольно сдаться на милость принципиальному сопернику.

Тенденция последних матчей красных намекает на скорый обрыв победной серии в АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Шеффилд Юнайтед» — 1:0, забив единственный мяч на 70-й минуте из-за ошибки вратаря. В следующем туре коллектив Юргена Клоппа дожал «Лестер Сити» лишь в компенсированное время благодаря пенальти.

За коэффициент 5.1 мы рискнём и поставим на победу «Манчестер Юнайтед». Давать больше пятёрки на викторию «красных дьяволов» на своём поле — это уже явный перебор. Последний раз на «Олд Траффорд» «Ливерпуль» выиграл 16 марта 2014 года. С тех пор хозяева ближайшего поединка неизменно набирали очки.

Начиная с упомянутой нами даты, в трёх случаях команды не сумели выявить победителя, а ещё в стольких же матчах верх брали «красные дьяволы». Дополнительные трудности Юрген Клопп испытает из-за паузы на игры сборных. Немецкому специалисту предстоит за короткий срок приводить состояние футболистов к некоему общему знаменателю, а у «Манчестер Юнайтед» пока нет чёткого рисунка, разрушать толком было нечего. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!