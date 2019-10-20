«Динамо» – «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» с нулевой форой за 1.78.

«Пауза на игры сборных касается только «Краснодара». У динамовцев не так много игроков национальных команд. В сборной России сейчас никого не было. Но пауза на игры сборных пошатывает российские клубы. Это всегда так. Но у «Динамо» ещё и другая ситуация наслаивается. Сменился в команде тренер. Возможности нового тренера мало кто знает и мало кто понимает, особенно применительно к нынешнему составу. С такими футболистами он никогда не работал.

Мне кажется, трудно будет «Динамо» обрести баланс в игре. А негативный груз, негативные эмоции, которых много накопилось за последнее время, будут сказываться.

«Краснодар» — команда, которая успешно играет против зажатого соперника. К тому же «Краснодар» прекрасно понимает, что последние результаты вряд ли кого-то могут устроить. И в чемпионате нужно сейчас играть хорошо, и к еврокубкам выйти на оптимальную мощность. Там решающие игры. Так что, думаю, «Краснодар» должен хорошо провести этот матч в Москве. Да и давно «Краснодар» не проигрывает «Динамо».

Моя ставка на «Краснодар» с форой (0). Это то, что надо. Уверен, «Краснодар» точно не проиграет, а скорее всего, и выиграет, учитывая перечисленные мною обстоятельства».