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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура АПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в 9-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: обе забьют и победа «Ливерпуля» за 3.05.

«Удивительно, конечно, видеть, что сейчас происходит. Пару лет назад «Манчестер Юнайтед» был бы фаворитом в любом домашнем матче в чемпионате. Сейчас же на «Ливерпуль» в логове его главного врага коэффициент 1,7. При этом мы знаем, какого уровня есть игроки у «Юнайтед». Те же Погба и Де Хеа. А что творит за сборную Англии Рашфорд…

Тем не менее не могу не согласиться, что «Ливерпуль» — фаворит даже после игр сборных. У «Ливерпуля» поставленная игра, хочет выиграть чемпионат. Все у него пока получается в АПЛ. Да, безусловно, пройти 38 туров без потерь невозможно. Но, думаю, больше шансов, что «Ливерпуль» дома не выиграет у какого-то аутсайдера. На «МЮ» настрой будет максимальным. Он превысит тот, с которым команда Клоппа выходит на Лигу чемпионов.

Мне кажется, Ван Дейк сейчас менее надёжен, чем в прошлом сезоне, к тому же прекрасен Рашфорд. Клоню к тому, что «МЮ» забьет, но все равно уступит».

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