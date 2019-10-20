«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Краснодар» победит за 2.65.
«Динамо» пережило отставку тренера, к этому все шло, при всем уважении к Дмитрию Хохлову. Сейчас Кирилл Новиков будет руководить командой, сын легендарного динамовца Александра Новикова. У него неплохо получалось с молодежкой. Посмотрим, что выйдет сейчас. Но уже понятно, что в «Динамо» решили дождаться зимы, чтобы подумать о тренере. Не стали делать быстрый выбор, как это произошло в «Спартаке».
Да, подбор игроков у «Динамо» серьезный, особенно по российским меркам. Но сыгранности нет. Какие-то эмоции в связи с приходом нового тренера должны появиться. Но не думаю, что это поможет «Динамо» справиться с «Краснодаром». Был бы соперник попроще — другое дело. У «Краснодара» не все клеилось перед перерывом на игры сборных, сейчас важно добрать очки. И, на мой взгляд, против разобранного «Динамо» это получится сделать.
Поставлю на чистую победу «Краснодара».
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