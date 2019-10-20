«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.90.



«Московские динамовцы после ухода Дмитрия Хохлова проведут первый матч под руководством Кирилла Новикова, который неожиданно возглавил команду, при этом по решению совета директоров клуба остался тренером молодёжки. Молодёжная команда, кстати, в лидерах. Основа «Динамо» в зоне вылета. Все потеряно, кроме чести.

Команды находятся на разных полюсах таблицы. Но у «Динамо» такой подбор игроков, что с ними можно что-то связать. Динамовцы выиграли в товарищеском матче с «Пюником» — 2:0. У «Краснодара» получается рваная игра: иногда хорошо смотрится, временами проваливается. И у тех и у других хватает игровых проблем. Но «Краснодар» — 3-й, «Динамо» — 15-е. Вот вам и вся аналитика.

Предсказать, что здесь будет, очень сложно. Конечно, небольшой фаворит — «Краснодар». Поструктурнее выглядит. Но нет уверенности, что выиграет. А вот голы должны быть. Понятно, Новиков вряд ли сразу пойдет агрессивно в атаку, заставит команду прессинговать, ошибаться. Хотя, глядя на турнирную таблицу, возможно, стоит сыграть динамовцам максимально зло и этим удивить «Краснодар».

Думаю, голы должны быть. Предлагаю вариант, который полюбился мне в последнее время, — «тотал матча 2–3 гола». Победа — 2:0 одной из команд, может быть и ничья — 1:1, ну или победа — 2:1. Кто знает, может быть и разгром — 3:0».



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