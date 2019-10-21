«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 3.15.



«Два матча в Казани и теперь, в Екатеринбурге, разделяет ровным счётом неделя. Для «Автомобилиста» на эту неделю мало что изменилось, разве что из затянувшегося пике свердловчане перешли в вертикальный штопор. Но до земли ещё далеко, запас по времени и очкам есть, так что можно и поэкспериментировать с ручками управления.



А вот у «Ак Барса» изменения случились, и весьма серьёзные. Дело в том, что в предыдущем матче казанцы проиграли в «зелёном дерби», то есть своему закадычному другу (в том смысле, что норовят друг друга ухватить за кадык) из Уфы. Понятно, что в этом дерби тот, кто ниже, норовит выпрыгнуть из штанов, но «Ак Барс» должен был его брать – и не взял. В итоге получилось второе поражение в четырёх последних матчах, а это уже начинает смахивать на какой-то системный сбой, и опровергнуть это «большие татары» могут только разнеся «Автомобилист» вдребезги и пополам.



То есть фаворит в этом матче имеется, и это отнюдь не хозяин. «Ак Барс» сам по себе повышенной добротой не отличается, семь раз вспотеешь, пока у него хотя бы очко выковыряешь. А теперь казанцы вдобавок будут злые, как собаки. Тут можете не сомневаться: Дмитрий Квартальнов — большой специалист по мотивации, и его ребята будут в Екатеринбурге рвать и метать.



В общем, если мы всё рассчитали правильно и в Казани ещё нет системного сбоя, то «Ак Барс» победит в основное время и с преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов ускорит отставку Мартемьянова В четырёх из пяти предыдущих очных встреч казанцы забрасывали не меньше трёх шайб.