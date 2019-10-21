«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».



Ставка: ТМ 3 за 1.70.



«Шеффилд Юнайтед» — типичная британская команда, где по составу даже видно, что играют сплошь британцы. Стиль игры соответствует стереотипам типичной британской команды. Это самая не зрелищная команда АПЛ, меньше всего мячей забивается в матчах с её участием – 7 забито и 7 пропущено в 8 турах. Это очень мало, более того, «Шеффилд Юнайтед» меньше всех забил в первых таймах – всего один гол, да и то забили не сами игроки этой команды, а сделал это защитник «Эвертона» Мина. Т. е. ни одного мяча «Шеффилд Юнайтед» сам не забил в первых таймах.



Что касается «Арсенала», то там ничего нового – у команды хорошие игроки в атаке, отсутствует в большинстве матчей центр поля, регулярно привозящая оборона. Вратарь лондонцев Бернд Лено совершил больше всего сейвов в этом сезоне. О чём-то это да говорит – команда идёт на третьем месте, а её вратарь совершает больше всего сейвов из 20 команд.



Что касается ставок, то в первом туре после паузы на игры сборных эта игра вполне может иметь неожиданный сценарий. Ни одному из трёх результатов я не удивлюсь, поэтому я бы не ставил здесь на исход. Воспользовавшись озвученной ранее статистикой, я бы поставил на то, что мы много голов здесь не увидим. «Арсенал» будет владеть мячом и инициативой, но с результативностью здесь не всё будет в порядке. Мне понравилась ставка на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.70. Статистика говорит за то, что здесь много мячей забито быть не должно, плюс тот факт, что игроки впервые за две недели соберутся вместе. Атакующие игроки «Арсенала» Обамеянг и Пепе только что вернулись из Африки, где у них были матчи. Всё это скажется на характере игры. Уйдёт какое-то время на притирку друг к другу у футболистов, поэтому первый тайм тоже результативным не будет. Ставки – тотал меньше 3 общий и тотал меньше 1,5 в первом тайме», — сказал Петросьян.

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз: Эмери продолжит погоню за Клоппом «Шеффилд» ужасен на своём поле, а «канониры» обожают матчи с середняками и аутсайдерами.