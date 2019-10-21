«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс».



Ставка: ТМ 5 шайб за 1.58.



«Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом». «Автомобилист» сейчас на боку. После резвого старта сейчас серия неудачных матчей. «Ак Барс» проиграл «зелёное дерби», и Данис Зарипов впервые в жизни подрался. Это было круто. С точки зрения психологии это удар, а так, для турнирной таблицы, всё ещё впереди.



Я обратил внимание на игру вратарей. И Коварж, и Рейдеборн очень хороши. Думаю, что они могут стать определяющим моментом в этой встрече. И те, и другие гоняют низы. У «Автомобилиста» 4 из 5 на тотал меньше 5 шайб. У «Ак Барса» таких матчей 3 из последних 5. Самое главное, что между собой у них получаются очень упорные битвы. В четырёх подряд встречах было меньше 5 заброшенных шайб.



С учётом поражений, которые были и у тех, и других, с учётом того, что в этом матче надо набирать очки, с учётом прошлых результатов, необходимости сыграть строго в обороне и при наличии хороших голкиперов не стоит ждать большого количества шайб. Жду тотал меньше 5 шайб. И довольно упорную игру, которая может отправиться в овертайм», — сказал Казанский.

«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов ускорит отставку Мартемьянова В четырёх из пяти предыдущих очных встреч казанцы забрасывали не меньше трёх шайб.