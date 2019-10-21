«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Трактор».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.80.



«Ожидаемое и вполне закономерное четвертое подряд поражение «Трактора» таки случилось, и стало оно «сухим». С ЦСКА шутки плохи, и челябинцы в очередной раз прочувствовали это на собственной шкуре. То есть, там все ясно, там игровой кризис, и как из него вылезать, пусть думает Скудра, ему за это деньги платят.



У «Локомотива» в этом плане все же полегче. Нельзя сказать, что ярославский кризис совсем уже преодолен и позади, но просветы в игре имеются. Вряд ли в этом убедит поражение в Хабаровске, но вот победа во Владивостоке говорит об этом весьма уверенно.



После возвращения с Дальнего Востока у железнодорожников было четыре дня, чтобы прийти в себя, и это тоже играет им на руку. Обратная акклиматизация должна завершиться аккурат накануне матча с «Трактором», и на лед ярославцы должны выйти, как огурчики.



В общем, нет ничего, что может помешать «Локомотиву» выиграть следующий матч, и челябинцы не должны стать им помехой. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов нечто невероятное, ведь бывает, когда в твои ворота начинает залетать совсем все, но это случается нечасто и нет смысла на это закладываться. Поэтому не будем оригинальничать: хозяева победят, спокойно и основательно, в основное время и с небольшим преимуществом. Быть может, даже минимальным. Но шайбы в матче будут, числом не менее пяти обоим вратарям», — сказал Лебедев.



«Локомотив» — «Трактор». Прогноз: Скудра наберёт очки в Ярославле Девять из десяти предыдущих матчей ярославцев и челябинцев получились низовыми.