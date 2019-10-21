«Торонто» — «Коламбус»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Торонто» — «Коламбус».



Ставка: победа «Торонто» в основное время за 1.85.



«Уже по разнице шайб понятно, что «Торонто» — очень весёлая команда. Разница эта: 35-31, «+4». Вторые в лиге по забитым голам, седьмые – по пропущенным (есть шесть клубов, кто пропустили больше). Каждый матч – как карнавал, как праздник души. В среднем 7,33 шайбы за игру. Зрителям это нравится, зрители идут на такой хоккей. Тем более у «Мэйпл Лифс» есть такой прекрасный форвард, как Илья Михеев (7 очков в 9 матчах), претендующий на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку в НХЛ.



Уже по разнице шайб понятно, что «Коламбус» — очень скучная команда. Разница эта: 18-26, «-8». 20-е в лиге по забитым голам, 15-е – по пропущенным. Каждый матч – вымучивание очков. В среднем – 5,5 шайбы за игру. Мы в «Коламбусе» смотрим на защитника Владислава Гаврикова, играющего в третьей паре.



Это два разных подхода к хоккею. При этом «Торонто» по потерянным очкам всего на одно опережает «Коламбус», который не проваливает сезон. Просто из «Блю Джекетс» ушли все звезды в межсезонье. А в «Торонто» этих звёзд вагон и маленькая тележка.



«Мэйпл Лифс» в этом сезоне провели шесть домашних матчей. Одержали четыре победы. Прокол случился лишь дважды. Аномальная игра с «Монреалем», когда «Торонто» вёл 4:1, но уступил 5:6 по буллитам. Ну и поражение в одну шайбу от «Сент-Луиса» (2:3), действующего обладателя Кубка Стэнли.



«Коламбус» не проходил за свою историю дальше второго раунда. «Коламбус» не имеет отношения к канадскому дерби, вокруг которого кипят страсти. Air Canada Centre – особенный дворец, который дает «Торонто» вдохновение. Да, команда из-за травмы потеряла Джона Тавареса. Но это шанс для Михеева и остальных, чтобы сделать шаг вперед.



Поэтому я беру простой кэф 1,85, что «Торонто» в основное время победит «Коламбус» на своей площадке. Кстати, обратный коэффициент 3,45 на победу «Блю Джекетс» как бы намекает, что успех команды Джона Тортореллы в этом хоккейном городе станет большой сенсацией. Но будем верить в атаку и в звезд «Мэйпл Лифс». Вперед, Михеев», — сказал Лысенков.



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