«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».



Ставка: ничья в 1-м тайме и победа «Арсенала» в матче за 5.00.



«Я много раз называл «Кристал Пэлас» командой незрелищной и закрытой. В отношении «Шеффилда» эти слова справедливы вдвойне. У него ещё хуже коэффициент зрелищности, я имею в виду количество забитых и пропущенных мячей. При этом «Шеффилд» — команда достаточно крепкая.



«Арсенал» — самая, наверное, яркая команда, за исключением «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». «Шеффилд Юнайтед» постарается игру в этом матче засушить. Мне кажется, что довольно интересная ставка — ничья в первом тайме и победа «Арсенала» во втором. Если канониры откроют счёт, «Шеффилду» придётся играть иначе, чем при счёте 0:0.



Мне кажется, что надо брать низ — меньше 2,5 гола, потому что «Шеффилд» играет очень аккуратно. Он в основном проигрывает с разницей не больше гола, дома по крайней мере. Я думаю, что они канонирам не забьют, но и больше двух мячей не пропустят.



Также, если найдёте такую ставку, я рекомендую поставить на гол «Арсенала» со стандарта в этом матче», — сказал Казаков.

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз: Эмери продолжит погоню за Клоппом «Шеффилд» ужасен на своём поле, а «канониры» обожают матчи с середняками и аутсайдерами.