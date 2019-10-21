«Филадельфия» — «Вегас»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Филадельфия» — «Вегас».



Ставка: ТМ 6 шайб за 1.80.



«Это команды с разных полюсов не только турнирной таблицы, но и игрового настроения.



«Вегас» идёт седьмым в лиге, 12 очков в девяти матчах. И в субботу была одержана роскошная победа в Питтсбурге над одной из лучших команд Востока. Причём вратарь Марк-Андре Флёри вообще сделал сухарь (3:0), отразив 29 бросков.



«Филадельфия» идёт пятой с конца в лиге, 5 очков в шести матчах. Команда начала сезон с победного матча с «Чикаго» в Европе. Но после возвращения в Северную Америку пока не может найти себя и вот уже выдала серию из четырёх поражений. Теперь «Филли» уступила дома в субботу «Далласу» (1:4), который сам находится в кризисе.



Думаю, против «Филадельфии» тоже будет играть Флёри (93,4%) – лучший вратарь лиги по количеству побед (6). Кого поставят «лётчики» — Картера Харта (89,0%) или Брайана Эллиотта (91,1%) – не так важно. Скорее всего, будет играть Эллиотт. Но когда у команды нет игры, в одиночку этот ветеран ничего не исправит.



Многие букмекерские конторы почему-то дают одинаковые шансы на победу что «Филадельфии», что «Вегаса». Ну не знаю, «Голден Найтс» мне кажется покруче. Но в этом матче я собираюсь болеть конкретно за Флёри – очень сильного вратаря и хорошего парня, которого так тепло принимали в Питтсбурге.



Мне кажется верным кэф 1.50 – то, что индивидуальный тотал «Филадельфии» не превысит 3,5. Голкипер по прозвищу Цветочек не должен пропустить четыре и более шайбы.



Но этот коэффициент маловат, поэтому я играю на повышение. Беру 1.80 на то, что общий тотал в этом матче будет меньше 6,00. А если команды в сумме забросят шесть шайб, то деньги ко мне вернутся.



Всё-таки думаю, что Флёри много не пропустит, а «Вегас» в гостях будет осторожен и не побежит рвать соперника.



6 – 5 – 7 – 3 – это общий тотал, когда «Голден Найтс» играли в гостях в этом сезоне. Прокол случился, только когда «Вегас» приехал к «Лос-Анджелесу». Но у команды Ковальчука вообще большие проблемы и дырявая оборона», — сказал Лысенков.



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