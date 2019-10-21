Во сколько играют «Ювентус» – «Локомотив», где смотреть и какой прогноз

Завтра, 22 октября, в матче 3-го тура группы D Лиги чемпионов в Италии встретятся «Ювентус» и «Локомотив». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Прогноз «Чемпионата»: победа «Ювентуса» с форой «-1,5» за 1.72.
Чтобы красно-зелёные зацепились хотя бы за ничью, необходимо совпадение нескольких составляющих: оборона «Локомотива» должна сыграть идеально, «Ювентус» запороть несколько убойных моментов, а нападение «железнодорожников» регулярно предоставлять отдых защитникам. Называя вещи своими именами, команда Юрия Сёмина рискует оказаться разгромленной.
Для футболистов «Локомотива» предстоящий поединок может стать ценным опытом во время подготовки к ответной встрече. На своём поле при поддержке трибун «железнодорожники» получат шансы на очки, но в гостях выдержать натиск одного из главных фаворитов Лиги чемпионов практически невозможно.
Из более надёжных вариантов выделяются виктория «Ювентуса» с форой «-1,5» за 1.72 и победа «старой синьоры» всухую за 1.73. В Серии А команда Маурицио Сарри часто экономит силы и не выкладывается по максимуму. О Роналду и компании логичнее делать выводы по выступлениям в Лиге чемпионов.
Более рискованным игрокам рекомендуем присмотреться к победе «Ювентуса» в обоих таймах за 2.48. Коэффициент сильно выше двойки позволяет получить приличную прибыль. «Локомотив», разумеется, постарается сдержать стартовый натиск соперника, но разница в классе и исполнительском мастерстве слишком велика.
Повторение сценария матча «Ювентус» — «Байер» вряд ли кого-то сильно удивит. С немцами «старая синьора» вела 1:0 к перерыву, а после 90 минут на табло горели убедительные 3:0. В данном случае ошибка с прогнозом станет приятной неожиданностью, хотя «железнодорожникам» действительно не позавидуешь.
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