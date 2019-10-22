«Партизан» — «Локомотив-Кубань»: прогноз Владимира Гомельского на матч Еврокубка

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группы B Еврокубка сезона-2019/20 «Партизан» — «Локомотив-Кубань».



Ставка: меньше 158 очков за 1.67.



«Тренер «Партизана» итальянец Андреа Тринкьери хорошо известен в Европе. Он имеет возможность в Белграде влиять на селекцию команды. В «Партизане», как ни странно, сейчас оба разыгрывающих — легионеры. В старте выходит Торриан Уолден, а меняет его Маркус Пейдж, оба — американцы. Кстати, играют очень полезно. Не тянут одеяло на себя, понимают, что в команде отличный набор форвардов.



Обращу ваше внимание на восходящую звезду сербского баскетбола Раде Загораца. Наконец-то вернулся в нормальное состояние ветеран Новица Величкович. Очень опасен мощный форвард Стефан Бирчевич. Есть ещё Рашон Томас (США) и Занис Пейнерс (Латвия). У последнего отличный дальний бросок. В центре выходит Уильям Мосли (США), но у него есть два сменщика: белорус Артём Параховский и молодой серб Душан Милетич.



Пожалуй, самое слабое место в команде — атакующие защитники. В старте выходит Неманья Гордич, его меняет Огнен Ярамаз. Но у обоих нелады с броском. Команда хорошо борется за отскоки на своем щите и быстро переходит в нападение. Особенно опасны атаки сходу. Загорац и Величкович успевают на завершение.



«Локо» идёт в группе на втором месте с двумя победами в трёх матчах. Две победы подряд были одна лучше другой. Похоже, что команда тренера Луки Банки разыгрывается по ходу сезона.



Отлично выглядят центровой Алан Уильямс, разыгрывающий Уилл Каммингс, Дмитрий Кулагин очень прибавил в защите, хорош универсальный форвард Джонни О’Брайант. Подчеркну полезность на обоих концах площадки нападающего Сэма Деккера. У капитана команда Виталия Фридзона налаживается коронная треха», — сказал Гомельский.



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