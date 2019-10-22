«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 22 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде в Турине встретится с «Ювентусом».
Красно-зелёные в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов одержали одну сенсационную победу в Леверкузене. Ожидать ещё более громкий сюрприз от российского клуба опрометчиво. «Ювентус» на своём поле явный фаворит, но коэффициент на «Старую синьору» слишком низкий. Мы рассмотрим три ставки на итальянцев, а дальше уже дело вкуса.
Из более надёжных вариантов выделяются виктория «Ювентуса» с форой «-1,5» за 1.72 и победа «старой синьоры» всухую за 1.73. В Серии А команда Маурицио Сарри часто экономит силы и не выкладывается по максимуму. О Роналду и компании логичнее делать выводы по выступлениям в Лиге чемпионов.
Чтобы красно-зелёные зацепились хотя бы за ничью, необходимо совпадение нескольких составляющих: оборона «Локомотива» должна сыграть идеально, «Ювентус» запороть несколько убойных моментов, а нападение «железнодорожников» регулярно предоставлять отдых защитникам. Называя вещи своими именами, команда Юрия Сёмина рискует оказаться разгромленной. «Ювентус» сейчас в полном порядке, поэтому за 1.72 мы проверим викторию хозяев с форой «-1,5». Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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