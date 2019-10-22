«Манчестер Сити» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Аталанта».



Ставка: ничья за 7.76.



«Для «Аталанты» это определяющая встреча, потому что команда слишком много очков потеряла: и в Загребе проиграла, и дома «Шахтёру». При этом показывала довольно неплохой футбол, особенно во втором матче — с украинским коллективом. Поэтому сейчас иного выхода у «Аталанты», кроме как забирать очки у «Манчестер Сити», нет, иначе всё будет совсем грустно.



«Сити» же мощнейший клуб, который ставит задачу выиграть Лигу чемпионов. Понятно, что будет очень сложно бергамаскам. Я думаю, что нас ждёт атакующий футбол. Можно сказать, что «Аталанта» пытается играть в комбинационный футбол и многое получается у клуба, в чемпионате Италии уж точно.



Поэтому я бы поставил на голы в обе стороны. А во второй своей ставке я бы даже рискнул. Надо верить в «Аталанту», команда симпатичная, такая Золушка европейского футбола. Поэтому я бы поставил на ничью в этом матче», — сказал Арустамян.

«Манчестер Сити» — «Аталанта». Прогноз: Гвардиола решит вопрос выхода из группы Итальянский клуб уже проиграл загребскому “Динамо” и “Шахтёру” с общим счётом 1:6.