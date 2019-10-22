«Атлетико» — «Байер»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Байер» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Атлетико» и меньше 4 мячей в матче за 2.10.



«Байер» попал в полосу неудач. В последних матчах играет неудачно: в выходные проиграл «Айнтрахту» 0:3, до этого тот же счёт был в Турине, была ничья с «Лейпцигом» дома. В общем, «Атлетико» выглядит помощнее и структурнее.



Два года назад команды играли в 1/8 финала Лиги чемпионов. И тогда на «Висенте Кальдерон» «Атлетико» ничего не смог поделать с «Байером» (0:0). Только в серии пенальти мадридцы оказались успешнее.



Здесь в группе немного иные расклады. Понятно, что есть «Юве» и «Локо». Но сейчас в той ситуации, в которой находится «Атлетико», он и «Юве» — безусловные лидеры. Эти спаренные матчи с «Байером» во многом определят судьбу команд в группе.



Мне кажется, «Атлетико» выиграет, даже несмотря на потерю Жоау Фелиша. Его можно заменить. Достаточно хорошо «Атлетико» выглядел в матче с «Валенсией», но ничего не смог поделать со штрафным Дани Парехо. В Лиге чемпионов действуют другие принципы и законы. «Атлетико» постарается сыграть аккуратно и не пропустить, как это сделал «Юве» в предыдущем туре с «Байером». Своё в атаке «Атлетико» обязательно реализует.



Взял бы победу «Атлетико» через низ. Через тотал меньше 2,5 мяча — очень хороший коэффициент. Но можно подстраховаться и сыграть через тотал меньше 3,5 мяча. За 2.1 надо играть», — сказал Генич.

«Атлетико» — «Байер». Прогноз: Симеоне даст шанс «Локомотиву» на евровесну «Атлетико» накажет за каждую ошибку аутсайдера группы D. «Байеру» ничего не светит в Мадриде.