«Тоттенхэм» — «Црвена Звезда»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда».



Ставка: ничья за 5.75.



«Третий и четвёртый туры группового этапа Лиги чемпионов — как правило, это то, где многое решается для команд, которые неудачно стартовали или не являются фаворитами в группе. Шанс решить судьбу группового этапа многое значит. «Црвена Звезда» очень здорово выглядит, а «Тоттенхэм» старт провалил. Я посмотрел, какие коэффициенты дают на исход этого поединка, и мне кажется, что ничья с коэффициентом около шести — это рискованная, но очень интересная ставка.



«Тоттенхэм» лихорадит. В последних матчах Лиги чемпионов он пропускает не меньше двух мячей. Поэтому я бы рискнул и поставил на то, что обе команды забьют. Мне кажется, что «Црвена Звезда», играющая в атаку и не сохраняющая в неприкосновенности свои ворота, и «Тоттенхэм», которого прилично лихорадит, должны отличиться в этой игре. Слишком уж много у обеих команд проблем с организацией обороны.



Я бы поставил на то, что это будет верховая игра. Я думаю, что мы увидим больше гола в исполнении каждой команды. Также абсолютно верной мне кажется ставка — тотал больше 2,5 гола», — сказал Казаков.

«Тоттенхэм» — «Црвена Звезда». Прогноз: остерегайтесь ставок на исход Наивно грузить на «Тоттенхэм» слишком опасно, но мы нашли один надёжный вариант.